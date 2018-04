Rechaza Julio Espín parálisis legislativa por campañas

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Rechaza Julio Espín parálisis legislativa por campañas, rechazó que vayan a descuidar su trabajo legislativo con el tema de las campañas electorales, “no habrá por nuestra parte, parálisis legislativa”.

El diputado local y coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presumió que ha habido el compromiso con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso y que sus diputados están en campañas, “el compromiso moral y de trabajo es estar pendientes a la agenda legislativa y en las sesiones”.

El aspirante a una curul en el Congreso de la Unión señaló que uno de los temas pendientes es la negociación que se tiene con los órganos electorales, “tenemos mesas de diálogo tratando de resolver esa situación de los recursos y definir el monto a otorgar para el proceso electoral”.

El legislador local no empató con los partidos de oposición en el sentido de que la federación atraiga el proceso electoral por la falta de recursos, “no es necesario, podemos sacar la elección, hay voluntad por parte del Ejecutivo, y el Legislativo para otorgar los recursos suficientes y esto no sea motivo el tema del recurso, el tema por el cual no puedan cumplir con su función”.