Rechaza Borbolla venta de candidaturas en el PES

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

José Luis Gómez Borbolla, presidente estatal del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que haya venta de candidaturas e insistió en que los ataques políticos a su persona pretenden dañar la imagen de la coalición, Juntos Haremos Historia en Morelos.

Luego de que Alfonso Chávez, secretario Comunicación Social y Política del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos evidenció que José Luis Gómez Borbolla, no cuenta con los lineamientos para seguir en el cargo, el dirigente partidista señaló que no son ni militantes, ni consejeros ni delegados son del partido, “es mentira, no tiene validez jurídica, desconozco a estas personas, sus demandas o quien esté detrás de ellos, solo sabemos que militan en otro partido, pero no en el PES”.

Gómez Borbolla, consider ó que, con este tipo de actos, “alguien trata de ensuciar en estos tiempos la coalición, el proceso interno con Morena y PT, así lo tomamos”.

Además negó que las candidaturas estén a la venta, “en el PES, ni ventas, ni compadrazgos ni amiguismos, aquí las propuestas son distintas”.

Asimismo, respondió a los de Morena que piden saque las manos del proceso interno de la elección de su candidato a presidente municipal de Cuernavaca, “deben de entender que, así como ellos tienen sus propuestas, en los demás partidos también las tenemos, (…) nosotros debemos de tener nuestras propuestas, es una mesa de negociación de los tres partidos para los 33 municipios y los 12 distritos con las formulas van a ser avalados en la mesa nacional”.