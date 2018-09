Pura simulación de Graco con el campo: CAP

Deja un campo en crisis total, falta de apoyo y abandono institucional

Dirigentes agrarios, aglutinados en el Congreso Agrario Permanente (CAP) coincidieron que fue una simulación de este gobierno saliente el atender el campo de Morelos y que los programas de las dependencias, “solo fueron usados con fines electoreros”.

En rueda de prensa que se realizó en Plaza de Armas, hablaron a nombre del CAP, David Padilla Marín y Martha Olivia López Flores, mismos que señalaron que los programas en Morelos, solo beneficiaron a la gente allegada a esta administración, “quedaron muchos pendientes, solo fue simulación”.

Manifestaron que a pocos días de que concluya esta administración, deja un campo en crisis total, falta de apoyo y abandono institucional, prueba de ello es de que la pasada administración tenía un presupuesto anual de 100 millones de pesos, “Graco se va dejando un presupuesto anual de 28 millones de pesos”.

Prueba de la simulación, explicaron, fue el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) en Miacatlán, “se invirtieron millones y hoy es un elefante blanco que no opera porque no hay dinero, y como eso, otros programas no funcionan”.

Indicaron que previo a las elecciones, “usaron los programas para ganar votos, sin embargo, dejaron a todos en el desamparo, una vez pasado el proceso electoral, nos quedamos sin nada, (…) exigimos una auditoria a esta administración y se dé con el paradero del recurso”.

Los integrantes del CAP, aplaudieron la puesta para el Desarrollo Agrario en Morelos, implementada por el Movimiento Siglo XXI, misma que determinará la unidad de las organizaciones campesinas.

Señalaron que, como organizaciones, serán garantes de vigilar la adecuada aplicación de los recursos de los programas federales propuestos por el gobierno federal electo, del mismo modo solicitaron al alcalde de Cuernavaca y gobernador electo una reunión con su próximo secretario de Desarrollo Agropecuario, para la atención de los asuntos pendientes no aplicados por este gobierno “corrupto”.