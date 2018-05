No duda Gayosso que haya dinero del narco en la campaña de Blanco

Lamentable que, con declaraciones, trate con de ocultar su incapacidad.

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Una vez que en la campaña de Cuauhtémoc Blanco Bravo se alertó a través de José Manuel Sanz Rivera que, con información de inteligencia, se había contratado por parte de la oposición de seis sicarios para terminar con el ex futbolista, el candidato del Sol Azteca Rodrigo Gayosso Cepeda lamentó que trate con las declaraciones de ocultar su incapacidad.

En entrevista una vez que se sumaron líderes religiosos, militantes y ex candidatos del Partido Encuentro Social, a su proyecto político, al considerar que cuenta con las mejores propuestas para mejorar las condiciones de vida de los morelenses, el aspirante al gobierno de Morelos lamentó las mentiras de Blanco Bravo al tratar de ocultar su falta de compromiso con los ciudadanos, “haciendo responsable a alguien más de sus actos y acciones”.

Con ello, Gayosso Cepeda consideró que hoy Morelos necesita a alguien que asuma con determinación y responsabilidad, el mando en el gobierno del estado, “vivimos en una situación compleja de seguridad complicada, (…) aplica la práctica de llamar ladrón al del frente para que no lo volteen a ver a él”.

Arremetió en contra del el ex seleccionado nacional, “quien tiene vínculos con la delincuencia organizada, es este personaje, (…) no dudo que dentro de esta elección haya dinero del crimen organizado, ya vimos quienes con los candidatos de la coalición, Alfonso Miranda, (…) no tengo ninguna duda que dinero del narcotráfico este llegando a la campaña de Cuauhtémoc Blanco, por eso trata de incriminarse con declaraciones falsas”.

Asimismo, el abanderado del PRD y PSD, pidió al edil con licencia que presente su denuncia ante la Procuraduría General de la Republica y Fiscalía del estado, “no lo hacen porque mentirle a la autoridad, es un delito y saben que mienten, lo que deben de explicar por qué contratan personas que están vinculadas con el narcotráfico, que son criminales acusados de asesinato”.