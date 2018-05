Ni me rajo; ni me bajo: Borbolla

Pide a contrincantes dejar de poner pretextos y presentar propuestas reales

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” registrado ante la autoridad electoral para la presidencia municipal de Cuernavaca, José Luis Gómez Borbolla enfatizó que sigue firme en su campaña, “ni me rajo; ni me bajo”.

En entrevista en el zócalo de la ciudad, el además empresario restaurantero recalcó que, al ser el único candidato de la coalición, registrado ante la autoridad electoral, “por supuesto que estaré en la boleta electoral, la verdad jurídica nos asiste, me postuló la comisión nacional de la coalición, y aquí estoy”.

Ante este escenario, Gómez Borbolla enfatizó, “sigo firme, ni me rajo, ni me bajo”.

Rechazó que sea el candidato “incomodo” de la coalición, “lo que se percibe en las calles es muy favorable para todos los candidatos que me acompañan en Cuernavaca”.

Por último, pidió a la población su confianza para que el primero de julio, ya sea por Partido del Trabajo, Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional, -partidos de la coalición- nos brinden su confianza y lograr un cambio verdadero.

Antes, dijo que los contendientes al municipio, “debemos de hacer propuestas reales y dejar de poner pretextos, ya no podemos seguir gobernando con pretextos, nos debemos de rodear de gente experta y honesta para gobernar, para que junto con la ciudadanía sacar adelante a la ciudad”.