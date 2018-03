Me quieren bajar: Cuauhtémoc

Asegura que los Yáñez se juegan el todo por el todo

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente municipal de Cuernavaca, y aspirante al gobierno de Morelos bajo la coalición “Juntos Haremos Historia”, Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que hablar de las acciones que realizan los hermanos Yáñez Moreno, en relación a su residencia en la ciudad y el tema del contrato, “es darle más importancia y se juegan el todo por el todo”.

El ex futbolista profesional consideró que los hermanos Yáñez, “están desesperados porque no han podido, y los ataques continuarán, están haciendo todo lo posible para que no me presente, pero estamos tranquilos”.

Acusó que los Yáñez Moreno atienden las órdenes del abanderado del PRD al gobierno de Morelos Rodrigo Gayosso, “son personales que a como dé lugar me quieren bajar, pero estoy tranquilo, eso lo seguirán viendo los abogados”.

Insistió que tuvo que tocar puertas a diputados federales de otros estados para llevar obras al municipio, “hasta la fecha la gente no se ha quejado, (…) tuve a los diputados y al gobernador en contra y no me quisieron ayudar”.

Por último rechazó que la ciudad este en el abandono por falta de recursos, “hice un buen trabajo, la gente me agradece que después de 15 años les llegan obras a sus colonias”.