Llama Blanco Bravo no cantar victoria aún

Itzel Martínez

El presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo pidió no cantar victoria para ir en la coalición “Juntos Haremos Historia” como aspirante a la gubernatura del estado, ahorita, “es atender al municipio y después más adelante, trabajar en otras cosas”.

El edil capitalino respondió a los cuestionamientos de la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, “aun no llega y estamos diciendo cosas que no son, déjalo que llegue y él sabrá lo que hace, (…) aquí en Cuernavaca hay varias carpetas de investigación y no se ha hecho nada, porque la Fiscalía la tienen parada las investigaciones”.

Consideró que las oportunidades de los partidos políticos como el PRI, el PAN, en la presidencia, “ahorita hay otra opción que es Morena, se han dicho muchas cosas de López Obrador, pero todavía ni llega y lo andan criticando, todavía le falta mucho por recorrer, porque van a estar dura estas elecciones y los cocolazos”.

Blanco Bravo retomó el tema de Alejandro Vera Jiménez, “van a salir a la luz más adelante muchas cosas, pero el único que sabe es él, lo que hizo bien o mal, le tengo un respeto y ojalá se soluciones esta situación porque es grave y lamentable cómo fueron con él”.