Jubilados del IMSS, exigen al Infonavit aportaciones y ahorros

Buscarán ayuda a Derechos Humanos para recuperar dinero que no utilizaron

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Mujeres jubiladas y pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se manifestaron en las instalaciones de la delegación de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en demanda de la entrega los fondos acumulados por las aportaciones que hicieron y nunca utilizaron.

Durante su protesta pacífica afuera de la delegación, -que se dio de manera simultánea en 15 estados del país, que en Morelos se ubica en la avenida Plan de Ayala-, María de la Luz Vázquez Flores, coordinadora general de los Comités Morelos de la unión Nacional de Comités IMSS dijo en entrevista que la exigencia es la entrega de la cuenta de ahorro de un aproximado de 12 ex empleados, así como la subcuenta de cesantía y vejez para los más de dos mil 500 ex trabajadores a quinees se les han negado las prestaciones.

“En dado caso de que no nos den alguna solución vamos a llegar a las instancias de la Comisión de Derechos Humanos, bajo escritos y bajo el apoyo de ellos, porque estamos viendo que en este país las instituciones cada vez las vemos con más apatías y los usuarios en esta ocasión somos en INFONAVIT, pero tenemos un problema más fuerte con las AFORES en donde a partir de 2015 a la fecha, son más de cuatro mil millones de pesos que se les debe a los trabajadores”.

Y es que dijo que a nivel nacional son más de 800 trabajadores que se encuentran en la misma situación, “muchos de nosotros no ejercimos el crédito de Infonavit y hoy pedimos ese recurso que aportamos y nunca ocupamos, pedimos a la institución que entregue lo que nos pertenece”.

Ante la cercanía de las elecciones, señalaron que, emitirán su voto de conciencia de aquellas administraciones priistas y panistas que hasta el momento no han realizado un trabajo a favor de los trabajadores de este país, sino que sólo han visto sus intereses políticos mediante la aprobación de reformas que van en contra de los mexicanos.

“Si ustedes van a los hospitales por ejemplo de la clínica 01 de Plan de Ayala de Cuernavaca, no hay camas suficientes para atender a los pacientes, nosotros como empleados también no tenemos privilegios, por ello, llamamos a un voto de conciencia, no tenemos nada en contra de Anaya o Meade, pero sus gobiernos anteriores han dejado mucho que desear”, reveló.