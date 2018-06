Ex funcionario del Cuauh se suma al PRD

Se está desmoronando Juntos Haremos Historia, y no hay seriedad en Jiutepec: José Pérez Torres

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El ex director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, y aspirante a la alcaldía de Jiutepec por el Partido Encuentro Social, PRD se sumó a la campaña de José Manuel Agüero Tovar y al proyecto del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En rueda de prensa, que se ofreció en el centro de Cuernavaca, respaldada de líderes de Jiutepec, Pérez Torres lamentó que la falta de seriedad del proyecto, Juntos Haremos Historia en Jiutepec, “que se está desmoronando, porque no hay seriedad” “Abandonamos a Rafael Reyes porque ya nos demostró que no hay seriedad ni compromiso, además de que él y su equipo no son de Jiutepec y no conocen las necesidades que tenemos”.

El ex director del Sapac aclaró que renunció en mayo pasado a Encuentro Social, para sumarse a un proyecto diferente, “a partir toda la estructura que tenemos en los municipios se suman al proyecto de Manolo y de Rodrigo Gayosso, para trabajar en el proyecto de continuidad de gobierno”.

Negó que sea aspirante del PES a algún cargo de elección popular, “vamos a trabajar para darle continuidad a los buenos trabajos de Manolo, nos queda claro que es con él donde aplicaremos un voto razonado y con quien realmente construiremos un mejor Jiutepec”.

De su lado, Manolo Agüero dio la bienvenida a las estructuras de Encuentro Social y reiteró el llamado a consolidar un proyecto ciudadano, en donde sin importar colores o partidos la finalidad sea que Jiutepec continúe progresando.