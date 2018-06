Bloquean Antorchistas el Paso Exprés por 5 horas en demanda de fertilizante

Amagan con tomar Sedagro la mañana del miércoles

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Con exigencia de fertilizante, integrantes de Antorcha Campesina bloquearon el Paso Exprés a la altura del kilómetro 80+500 en el entronque a Cuernavaca en ambos sentidos, lo que generó un gran caos vehicular por más de cinco horas, que al no lograr nada, amagaron con tomar la Secretaria de Desarrollo Agropecuario la mañana del miércoles.

Tras realizar por la mañana una marcha por las principales calles de Cuernavaca en demanda de que los recursos para los afectados por el sismo del 19 se septiembre sean entregados a las personas necesitadas y no a la gente que simpatizantes con el partido en el poder, los integrantes de la organización encabezados en Morelos por Soledad Solís Córdova decidieron a la par tomar el Paso Exprés en ambos sentidos, situación que vivieron minutos de tensión los 800 integrantes al recibir la noticia que serían desalojados por las fuerzas federales.

Para el líder de la agrupación en la zona oriente de Morelos, dijo que la demanda es de fertilizante a tres mil productores de Morelos, porque el campo no sabe de tiempos electorales y no es posible que a los campesinos a modo, “reciban el beneficio”, además que Unidos por Morelos apoye a la gente del sismo y se respete el agua del rio Cuautla, “en síntesis pedimos al gobierno que saquen las manos de las cuestiones electorales, ya que los candidatos del PRD están entregando fertilizantes, mientras que a nosotros nos hacen realizar trámites burocráticos, y eso no se vale”, dijo Miguel Ocampo Lara, integrante de la agrupación.

De su lado, el sub secretario de gobierno, Carlos Benítez, quién trató, sin éxito de destrabar el bloqueo, e insistió que la manifestación afectó a terceros, “estamos atendiendo desde el gobierno en todos los aspectos a la organización, esperamos que entren en razón (…) estamos aquí para atenderlos personalmente”.

Asimismo, rechazó que los beneficios para el campo sean solo para campesinos con simpatía a sus candidatos, “es un tema de gobierno, nada más que estamos atendiendo, aquí no hay distingos ni temas de partido ni de colores”.

Antes de liberar la vialidad que provocó kilómetros de fila de vehículos en ambos sentidos, los integrantes de la agrupación se alistaron ante el rumor de que serían desalojados por las fuerzas federales, y una llamada bastó de su dirigente estatal para pedir el desalojo con la advertencia de que el miércoles tomarían la dependencia del agro en Morelos.