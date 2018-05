Augura Cuauhtémoc Blanco más ataques en su contra

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Cuauhtémoc Blanco Bravo, aspirante al gobierno de Morelos por la coalición, Juntos Haremos Historia, auguró más ataques en su contra por parte de la clase política, asegura que a como dé lugar, lo quieren bajar.

El ex futbolista y alcalde con licencia, se entrevistó a su llegada con líderes sindicales de Jiutepec, y se le cuestionó sobre su vínculo con grupos armados, como lo refieren en fotografías publicadas por un medio de circulación nacional y dijo que lamentablemente así es la política y la guerra sucia en su contra.

Rechazó el candidato del PT, MORENA y PES, algún vínculo con esa persona que trabajaba en el ayuntamiento y que los hermanos Yáñez Moreno, la llevaron ahí, “a mí que no me involucren y no me embarren, los ataques hacia mi persona van a seguir, (…) me voy a poner un traje de buzo, porque esta bola de sinvergüenzas a como dé lugar, me quieren bajar, aunque digan que es mentira que vamos arriba en las encuestas, les estorbo”.

El ex futbolista profesional recalcó que, a diferencia de los políticos, “soy una persona decente que quiero ayudar a la gente, está muy necesitada, tiene una ilusión y una esperanza”.