Ante la Fiscalía, denuncia aspirante de Morena a Martínez Garrigós

De las llamadas intimidatorias, pasaron a las agresiones físicas: Diego Gómez

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Por amenazas, injurias y agresiones físicas, el pre candidato a la presidencia de Cuernavaca, por el Partido MORENA, Diego Gómez Enríquez, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra Manuel Martínez Garrigós.

Entrevistado en las instalaciones de la Fiscalía, el aspirante al ayuntamiento de Cuernavaca, detalló que, a principios de año, recibió llamadas del ex edil y diputado del PRI, ” declina a tu candidatura, no te va alcanzar…etc”, sin embargo, puntualizó que de las llamadas pasaron a las agresiones y dijo, el jueves 19 del mes en curso, de las palabras Manuel pasó a las agresiones físicas tras coincidir en un programa radiofónico me empujó y amenazó a mi equipo de campaña.

“Quiero dejar en claro que no soy amigo, ni familiar de este personaje -Martínez Garrigós- que le ha hecho tanto daño a Cuernavaca, tampoco milita en MORENA ni forma parte de mi proyecto, nosotros no recurrimos a las amenazas sino somos personas de palabra”, aclaró una vez que signó en la oficialía de Partes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).