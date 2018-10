Protestan médicos en el José G. Parre en demanda de insumos

RedacciónPerfil (@LaRevistaPerfil)

Trabajadores del Hospital José G. Parres de Cuernavaca, realizaron una protesta de brazos caídos ante la falta de insumos y acusaron el saqueo al hospital durante la pasada administración.

En entrevista, Francisco Brito Estévez, coordinador del sercicio de traumatología, uno de los 20 doctores detalló que la problemática no es reciente, sino desde hace tiempo, “como médicos somos culpables nosotros mismos por estar soportando este tipo de bajezas, a razón de que no se trabaja con lo mínimo indispensable para atender a los pacientes, por eso me manifiesto públicamente porque la estructura en el quirófano hay un hoyo que comunica al cielo”.

Asimismo, lamentaron la posición de su dirigente sindical, Gil Magadán Salazar, al que acusaron de utilizar la organización gremial para su beneficio a cambio de guardar silencio y dejar de exigir mejores condiciones laborales.

Los médicos, paramédicos, enfermeras y demás personal operativo, destacaron que al no haber los materiales, medicinas y demás artículos no puede darse una atención de calidad dentro del nosocomio, como en las clínicas y unidades del sector Salud en Morelos.

Detalló Brito Estévez que una empresa constructora “fantasma” entró y salió, a la que se le argumentan hurtos de equipo médico de alta tectología, “los insumos que estamos exigiendo es lo básicos como lo es gasas, alcohol, soluciones para esterilizar, además de que falta el servicio de intendencia en todo el hospital”.

Por último, urgieron la presencia de autoridades de gobierno para atender las demandas de los médicos, “estaremos de brazos caídos hasta que nos hagan caso, porque los afectados son hospitalizados y en área de urgencias se da la atención con mínimos insumos.