Exigen médicos no los criminalicen por su actuar

Protestan para exigir un trabajo dignificado

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

En demanda de un trabajo dignificado, con equipo adecuado y no caduco, un grupo de médicos de Morelos, como parte del movimiento #YoSoyMédico17 alzaron la voz y pidieron no los traten como criminales en casos de negligencia.

Con cartulinas en mano en demanda de que la titular de Salud de Morelos, Patricia Mora, atienda las demandas y visite los nosocomios, los médicos de la zona Sur, así como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se sumaron al movimiento que se realiza en 70 ciudades.

Durante su discurso, los médicos urgieron a las autoridades de justicia dejen de criminalizar al gremio, con interpretaciones erróneas de la ley, violaciones al debido proceso de los imputados, y revisar los casos particulares “porque no quiere decir que no estamos expuestos a cometer errores, no somos dioses, pero sí que no nos juzguen como criminales”, recriminaron.

Frente a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes quienes pidieron el anonimato público por temor a represalias laborales alzaron la voz y dijeron.

“Pedimos un juicio justo, y que los jueces no penalicen sin conocer los tecnicismos clínicos, muchas de los errores se deben a la falta de equipo, de mobiliario de medicamentos, aquí en Morelos – enfatizó- hace falta infraestructura, pero nadie lo dice, no hay áreas de terapia intensiva, no hay camas ni personal capacitado para cubrir emergencias”.

Por último, se dirigieron a los aspirantes a puestos de elección popular a que formulen planes de trabajo para reformar los criterios de la Ley General de Salud Pública, y que los diputados reciban asesoría en materia de salud.

“Queremos leyes que defienda con sus excepciones, (…) queremos gente de guerra en los Servicios de Salud no improvisaciones, queremos gente que viva las carencias y necesidades que hay en los hospitales no que estén por dedazos”.