Detectan una nueva campaña fraudulenta en WhatsApp

La estafa opera enviando un mensaje con un enlace web para activar la falsa promoción. Al hacer clic, se solicita la difusión a diez contactos o a tres grupos de amigos.

Corren tiempos de software malicioso, phishing y todo tipo de estratagemas para robar información sensible a los usuarios de telefonía celular. La nueva campaña fraudulenta que circula por WhatsApp ofrece probar una cafetera de primera marca en forma gratuita.

El fraude se esta propagando a través de WhatsApp en español y portugués y se encuentra circulando en México y en otros países de América latina a través de teléfonos Android e iOS.

La más reciente estafa –algo que se está tornando tan común como los ya populares mensajes maliciosos a través de correo electrónico– envía un enlace web que lo que hace es activar la falsa promoción: al hacer clic, se solicita la difusión del mensaje recibido a 10 de sus contactos o 3 grupos de la aplicación, informó Iprofesional.

Al hacer clic en el enlace, el usuario será redirigido a una página que le solicitará la instalación de software de origen dudoso o el registro en un servicio “premium” que supuestamente otorga descuentos.

El resultado final dependerá de la ubicación geográfica, así como del dispositivo móvil utilizado y el idioma configurado.

Por ejemplo, si el usuario está en Colombia, habla español y está usando Android, será redirigido a una página que le solicitará la instalación de un programa dudoso que forzará la exhibición de publicidad en el teléfono, conocido como adware.

Si el usuario tiene un smartphone con iOS, le será solicitado su número para ser registrado a un servicio “premium”, que ofrece descuentos en productos.

Esta modalidad de mensajes fraudulentos ya había sido puesta en práctica en mayo pasado cuando se viralizó un mensaje en donde se “invitaba” al usuario a reenviarlo para no quedar “inactivo” en WhatsApp.

Expertos en seguridad recomiendan no dar clic a los vínculos de origen dudoso, no instalar aplicaciones desconocidas y no compartir su número de teléfono. El robo de información sensible (personal, financiera) y la duplicación de identidad para cometer ilícitos es una práctica cada vez más común en el mundo digital.

Fuente: SM – Rosario3