Reprueba Cuauhtémoc la violencia en Cuernavaca

Recalca que, ante la inseguridad, “nos pone en una situación difícil”.

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo condenó que prevalezca la inseguridad en el municipio y en Morelos, además reprobó la violencia política hacia las mujeres del ayuntamiento.

El ex futbolista profesional y ahora edil de la ciudad insistió que, ante actos delincuenciales, “nos ponen en una situación difícil, pero nosotros no podemos decir nada porque no nos compete, es decisión del Comisionado y del gobierno del estado”.

Aseguró que, en Cuernavaca, “no estamos pasando por una excelente seguridad”, pero deben de seguir esperando a que el Mando Único haga su trabajo.

Asimismo, reprobó la violencia política encuentra de la Sindico, Denisse Arizmendi Villegas, “es lamentable el que fastidien con un tema político, creo que le quieren hacer daño, pero estoy con ella y ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias”.

Cuestionado sobre el tema de la Feria de Cuernavaca, aseguró que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con empresarios de feria, ni platicas con regidores para ver ese tema, “yo creo que a lo mejor no se va a llevar la feria, no hay condiciones, pero se debe de platicar con los regidores”.