Mala interpretación de los medios el tema de la Feria

Insiste Samuel Sotelo que no hay condiciones para la realización

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

A pesar de que en entrevista el secretario general del ayuntamiento Samuel Sotelo Salgado confirmó que no habrá edición de la Feria Cuernavaca 2018, por el tema de la inseguridad, ante regidores acusó que los medios de comunicación mal interpretaron sus declaraciones, “no se cancela algo que no existe”.

Durante su participación en la sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, el encargado de la política interna en Cuernavaca les aclaró a los concejales, que ya le habían reclamado por qué declaraba a medios del tema de la feria, sin tomarlos primero en cuenta.

A lo que señaló: “le dije que hasta el momento no tenía conocimiento, en ninguna área del ayuntamiento, además de que no hay comisión formada para ello hasta el día de hoy, no se cancela algo que no existe, simplemente no se tiene previsto que se pueda llevar a cabo una feria y si han puesto sobre la mesa las cuestiones de inseguridad que prevalecen en Morelos”.

Sotelo Salgado, aceptó que declaró a algunos medios de comunicación de que no había condiciones para que se lleve a cabo e insistió, “no se cancela nada, porque no existía nada”.