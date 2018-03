Urgen a Borbolla saque las manos de Morena

Lo acusan de haber contaminado, junto con Sergio Estrada su proceso interno

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Con un llamado a que saque las manos tanto el dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES) José Luis Gómez Borbolla como el ex gobernador del estado Sergio Alberto Estrada Cajigal del Movimiento de Regeneración Nacional para la designación de candidatos, fundadores en Morelos de este instituto político lamentaron que hayan contaminado el proceso interno.

En rueda de prensa ofrecida esta mañana en un hotel el centro de la ciudad, los integrantes de Morena en voz de uno de sus fundadores en Morelos, Lázaro Velázquez Salazar señalaron que se trabaja por una mejor ciudad, “esta expresión es plural y ciudadana, por una definición clara ante el proceso electoral, por eso se trabaja en toda la ciudad en favor de las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco Bravo y de Gerardo Becerra Chávez, como parte de la coalición Juntos Haremos Historia”.

Sin embargo, lamentaron que se les quiere imponer a aspirantes a cargos de elección popular, que carecen del perfil político de no robar, no mentir y no traicionar.

“Nosotros nos opondremos a cualquier candidato ajeno y alejado de la ciudadanía que no represente los interese comunes de Cuernavaca, en ese sentido hacemos un llamado enérgico al ex gobernador Sergio Estrada para que saque las manos del proceso interno de selección de candidatos de la coalición, convocamos al dirigente del PES a que respete el convenio firmado por las dirigencias nacionales de la coalición sobre de candidaturas”.

Y es que dijeron, que en él documento se establece que el candidato a la presidencia municipal e Cuernavaca resultará del proceso interno de precandidaturas desarrollarlo por Morena, “Gómez Borbolla, no ha entendido el convenio y ha impulsado candidaturas que responden a intereses del grupo de Sergio Estrada con lo cual, ha contaminado el proceso interno”.