Siete de ocho candidatos signaron compromiso contra violencia de género

Piden feministas a aspirantes trabajar en la implementación de la Alerta de Violencia de Género

Raúl Morales

Siete de los ocho candidatos al gobierno de Morelos, signaron este jueves el compromiso para erradicar la violencia en contra de las mujeres, convocados por el Frente Feminista del Estado de Morelos, mismas que urgieron a los aspirantes a trabajar de manera intensa en contra de la violencia y asesinatos de mujeres.

Frente a Casa Morelos y de espalda a la Ofrenda Victimas, con el único ausente que fue Rodrigo Gayosso Cepeda del Partido de la Revolución Democrática, -que mando un representante y no signó- y de Nadie Luz Lara Chávez, que se sumó después de la firma, los aspirantes coincidieron en la necesidad de erradicar este mal en Morelos.

Antes de signar el documento, María Trinidad Flores Gutiérrez vocera de dicha agrupación, consideró necesario que el próximo gobernador de Morelos, deberá de atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, ya que en el estado cuenta con un sistema estatal avocado con este tipo de mecanismos, además que deberán de trabajar en la implementación de la Alerta de Violencia de Género.

Asimismo, las feministas dijeron que es urgente el trabajar para trasformar la vida política de Morelos, “para ello deberán de dar cumplimiento a los acuerdos, porque el tema y el trabajo de las violencias contra las mujeres, no es solo un tema de mujeres ni de feministas, es una problemática social que requiere ser atendida en conjunto, entre sociedad civil, colectivos, estado, gobierno y ciudadanía, para que haya cese total de los feminicidios”, enfatizó Denisse Buendía.

Al hablar en ese orden, el candidato del PRI, Jorge Meade Ocaranza criticó y lamentó la muerte de las 33 mujeres que han sido asesinadas solo en 2018, “hoy como candidato me pronuncio para que se genere por el gobierno los actos de precaución y difusión para que alerten a las mujeres, (…) para evitar que más mujeres y jóvenes sufran y debe ser radicado, debemos terminar con el miedo en Morelos”.

De su lado, el aspirante del PAN y MC, Víctor Caballero, dijo que lucha es de todos, “celebro la valentía de los que enfrentan esta lucha de proteger a la mujer, para que sea un modelo y un ejemplo para todos, la lucha por la libertad, unidad y autodeterminación y respeto a la mujer comienza desde que somos niños”-

Consideró el panista, que quien es capaz de violentar es quien tiene un complejo de inferioridad, “quien se siente menos y por la fuerza trata de imponer y una postura, este compromiso que asumimos, implica políticas públicas que asumimos todos como parte de una comunidad, sin importar la posición que tengamos, porque es una tarea de todos los morelenses”.

Antes de firmar, Alejandro Vera Jiménez, de Nueva Alianza, dijo que no es un tema de coyuntura electoral, “van 42 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no se ha atendido una sola, mujeres inhumadas esperando justicia y también sus familiares”.

El ex rector de la UAEM, sentenció que es urgente que se atiendan las recomendaciones y se lleven todos los casos a la Procuraduría General de la República, para que investigue y sancione a los responsables, “seguiremos exigiendo justicia para las mujeres y víctimas de la violencia, hemos crucificado a la mujer y vuelto un objeto, por ello, antes de la elección se debe de atender la recomendación y hacer justicia a las mujeres”.

Al tomar la palabra, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló que el compromiso es de todos, “aquí no hay temas electorales, Estamos pasando por una crisis complicada con todos los feminicidios contra las mujeres y no lo vamos a permitir más, (…) no me gusta lucrar con esto, pero llegando pondremos un hasta aquí a la impunidad”.

Para el aspirante independiente y senador con licencia, Fidel Demédicis Hidalgo, recordó que muchas de sus compañeras de lucha fueron reprimidas por los regímenes autoritarios del PRI y PAN, “es doloroso saber de cientos de desaparecidas por querer un México con dignidad e igualitario”.

E insistió en el tema de la violencia hacia las mujeres, “no se ha detenido porque los que gobiernan no tienen ningún compromiso de resolver la violencia contra las mujeres, (…) no es un tema electoral, va más allá de una agenda coyuntural, y es necesario que todos los que estamos aquí, queremos o no, avancemos en la lucha de las mujeres”.

Para Mario Rojas del Partido Humanista, manifestó que en su momento ha luchado por las causas de los derechos de la mujer, particularmente para combatir el feminicidio, “hemos tenido que sufrir junto con las compañeras las desgracias que nos aquejan, (…) si es un tema electoral para dejar de hablar y hacer acciones concretas”.

Insistió que hay gobernantes que ofrecieron cambios importantes, “y vemos que el feminicidio, lejos de irse es cada día más lacerante y nos afecta más a todos, los partidos y sus gobiernos no han resuelto esto”.

Sin embargo, Nadia Luz Lara Chávez del Partido Nueva Alianza, recaló que, al ser la única mujer en la contienda, su trabajo será siempre a favor de todos, pero en especial de las mujeres, de ahí a que entregó al colectivo un documento de Plan de Gobierno con Perspectiva de género para el combate integral a la violencia de contra las mujeres y delitos relacionados.

Antes, y en ausencia de su candidato del sol azteca, Rodrigo Gayosso, el presidente de partido, Matías Quiroz Medina celebró la iniciativa de las mujeres por este compromiso e insistió que se debe dejar de hacer de la agenda, un escarnio social, “el problema en Morelos existe y es lamentable que actores que hoy buscan la gubernatura del estado, sean los principales promotores de la violencia física y verbal”.

Por último, a nombre de las mujeres, María Trinidad Flores Gutiérrez señaló que cada uno de los poderes de gobierno deberá de cumplir con sus encomiendas en la vigilancia de la integración de las carpetas de investigación, así como también se les debe de dar el conocimiento de las investigaciones para la captura de los presuntos responsables y atender los asuntos de reparación de daño, entre otras más.