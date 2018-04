Renuncia al PRI y se presenta al PRD

Lamentan que, en el PRI, no escuchan a su militancia

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Ricardo Arizmendi Reynoso, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se sumó hoy al proyecto político del de la Revolución Democrática.

Más de 50 líderes del Partido Revolucionario Institucional, anunciaron su renuncia al tricolor y afirmaron que la decisión se tomó debido a la imposición de amigos y familiares como candidatos por parte de quien aspira a la gubernatura por el PRI, Jorge Meade Ocaranza; y el dirigente estatal, Alberto Martínez, a quienes acusaron de no escuchar a la militancia.

“El Partido Revolucionario Institucional se viene desmembrando, se está acabando por las imposiciones que están haciendo Jorge Meade y el presidente del partido, más de 18 años he militado en el PRI y hoy no queda duda de abandonarlo, porque cuando no te quieren hay que tomar un nuevo camino”.

Ante tal situación anunció su incorporación a las filas del PRD y brindaron su respaldo político al proyecto del sol azteca para gobernar Morelos.

“Hoy me adhiero con toda mi estructura a un proyecto que ha integrado a todas las fuerzas, a un proyecto ganador, a un proyecto del que será nuestro próximo gobernador del estado de Morelos, y nos sumamos a las filas del PRD”.