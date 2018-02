Rechaza Sicilia que haya invitación de partidos para candidatura

Estamos en un proceso civilizatorio de crisis en donde esas instituciones ya no funcionan

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El poeta y escritor Javier Sicilia Zardain rechazó que haya alguna propuesta para que contienda bajo las siglas del PRD y PAN como diputado federal, al considerar que los partidos son parte del problema.

En entrevista a pie de la ofrenda a víctimas, el ex funcionario de la UAEM dijo que es un trascendido falso, “mejor que no lo hagan, porque no aceptaré nada, mantengo mi condición anarquista y critica contra la partidocracia”.

Los partidos, dijo, son una gran engañifa, estamos en un proceso civilizatorio de crisis en donde esas instituciones ya no funcionan, “lo que tenemos que hacer es un movimiento social para crear nuevas formas de democracia, porque los partidos son parte del problema”.

Recordó que, de haberle la invitación, simplemente la rechazaría, “lo hice en su momento con Andrés Manuel López Obrador hace siete años, cuanto más a este tipo de partidos que no representan nada y no iría porque con esos partidos asesinaron a mi hijo”, enfatizó.