Rechaza Blanco Bravo firmado contrato

Quieren manchar mi imagen, me tienen miedo, varios se están poniendo a temblar.

Redacción perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se dijo tranquilo de un cuarto peritaje que presentó ante la Fiscalía, Roberto Yáñez Moreno, que confirmaría que firmó un contrato millonario para ser candidato por el Partido Social Demócrata (PSD), y lamentó la guerra sucia en su contra, y adelantó, “seguirán ladrando los sinvergüenzas”.

En entrevista una vez que su ex secretario general del ayuntamiento, Roberto Yáñez acudió a la Fiscalía y afirmó que sí es la firma de Blanco la plasmada en el contrato, el edil de la ciudad y aspirante al gobierno de Morelos bajo la coalición, “Juntos Haremos Historia”, señaló que este tipo de declaraciones van a continuar.

“Es darles más importancia a los hermanos lelos, van a seguir los ataques, hace dos años dio una entrevista a México en donde supuestamente dijo que perdió el contrato y luego que ya lo recuperó, son mentira, porque no firmé ningún contrato ni recibí siete millones como lo dice, son patadas de ahogados”.

Blanco Bravo se dijo tranquilo para seguir adelante, por eso, “que diga, que ladre que pataleé, porque son patadas de ahogado como lo he manifestado, hay muchos es que se están poniendo nerviosos”.

Adelantó que las amenazas y ataques en su contra, “van a venir, y ahora que este en campaña, no sé qué se van a inventar, pero ya estoy acostumbrado, no daré más importancia a estos personajes, si se quieren publicidad, a ver cómo se hacen famosos, pero de mí ya no van a tener publicidad”.

Por último, insistió que los abogados lo van a resolver a ellos se los dejo, “me van a seguir buscando a como dé lugar, me tienen miedo, varios se están poniendo a temblar, y no quieren que llegue”.