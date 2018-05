No me bajaré: Borbolla

Se dice el único candidato registrado por la coalición ante autoridades electorales

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El aún candidato registrado ante autoridades electorales de la coalición Juntos Haremos Historia, José Luis Gómez Borbolla al arrancar su campaña a la presidencia municipal rechazó que vaya a renunciar a la candidatura a Cuernavaca.

En rueda de prensa, dijo que Cuernavaca no se vende, no se juega, “no puede ser siguiendo ser rehén de absolutamente nadie, ni botín de algunas cuentas familias que se sienten sagradas”.

El ex presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, durante su primer acto de campaña en el zócalo de la Ciudad, se dijo respetuoso de las cuestiones internas, pero aseguró que su candidatura rebasa al instituto.

“Yo estoy debidamente postulado en un inicio por la coalición mediante un documento de la Comisión Nacional y decirles y aclararles que soy el único candidato registrado y avalado en el Instituto electoral”, enfatizó.

Gómez Borbolla, que en su playera estaba el logo de la coalición y sus respectivos partidos políticos, dijo que buscará que Cuernavaca vuelva a sonreír y recupere su esplendor.

“La delincuencia y el miedo están ganando las calles, nos estamos quedando presos en nuestras casas. La gente busca seguridad y que el municipio siga avanzando”.

Asimismo, una vez que habló sobre los ejes de campaña basados en Familia Segura, Gobierno para la Gente, Desarrollo Económico y Social Incluyente, Cuernavaca 18-21 (agenda urbana), Tu Municipio, y desde ahí, dijo a sus partidos que lo arropan, “les garantizo que no les voy a fallar y no me voy a bajar”.

Insistió que no está en sus planes renunciar a esa aspiración y adelantó que, mediante el diálogo, convencer a los partidos de la coalición que él es una buena opción.

Son tres causales, dijo para sustituir a un candidato, que es la incapacidad para hacer campaña o abanderar la candidatura, la segunda la muerte y la tercera una renuncia voluntaria “que no pienso hacer no considero renunciar,