No iré al segundo debate: Cuauhtémoc

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato a gobernador por la coalición “Juntos haremos historia” Cuauhtémoc Blanco Bravo adelantó que no acudirá al segundo debate entre aspirantes al gobierno que organiza del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), “me tenían miedo y ahí los enfrenté, pero no iré, uno tenía un chicharo y el otro con el teléfono, no se vale”.

En entrevista una vez que acudió a la convocatoria del Frente Feminista del Estado de Morelos, el edil con licencia dijo que lo más importante es que si se llega a gobierno, “aterriza esas propuestas, no que se queden en el olvido, todos estos mentirosos, proponen y proponen y cuando llegan no hacen nada por la sociedad”.

Asimismo, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo, expresó que una de sus principales acciones es atacar el problema de inseguridad que se vive en la entidad y luchar para que erradicar la violencia contra las mujeres.

Recalcó en su discurso de que se tiene que tener cuidado porque se van a querer robar las urnas, “es lo único que les queda, porque no quieren perder los cargos y quieren seguir saqueando Morelos y eso no debemos de permitir”.

Ante ello, dijo que se debe de pedir la llegada de visores internacionales y fuerzas federales para el día de la elección, “para que no se roben las urnas”.

Cuestionado sobre las denuncias en su contra por golpear a mujeres, enfatizó que es parte de los ataques a su contra, “le van a buscar por todos lados”.

Blanco Bravo indicó que su gobierno ampliará en todo el estado la alerta de violencia de género, pues destacó que no se puede permitir más la violencia contra las mujeres.

Comentó que una vez que gane la elección del próximo primero de julio atenderá la problemática que al respecto enfrenta el estado. “Llegando nos sentaremos y lo que a las mujeres les convenga, ya estamos fastidiados de lo mismo, de la inseguridad, feminicidios, maltrato a la mujer”.

Posteriormente el candidato realizó campaña en la colonia Carolina, donde saludó a comerciantes del mercado municipal y recorrió varias calles a pie.