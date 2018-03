No es opcional la paridad de género en candidaturas: Trueba

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Ana Isabel León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) aseguró que se han tomado medidas para garantizar la igualdad de condiciones en el proceso electoral, y con ello evitar la violencia política.

Entrevistada previo al evento del Conversatorio sobre violencia política, resaltó que, en Morelos, las mujeres participan cada vez más en diferentes puestos y ahora en el proceso electoral como candidatas, “estamos tomando medidas muy importantes para que las mujeres participen en igualdad de condiciones que los hombres”.

Lamentó que en Morelos se hayan dado casos de violencia política hacia las mujeres, “ustedes conocen casos en las regidurías, sindicas que en 2015 llegaron a puestos de elección popular y varias sufrieron violencia política”.

Destacó que existe voluntad de los partidos políticos para garantizar a las mujeres participen en igualdad de condiciones, de no cumplir, dijo, “simplemente no registraría las candidaturas, no es opcional”.

Sobre la entrega de solicitud de registro de candidatos al gobierno de Morelos, lo que sigue, dijo, es hasta el 29 para tomar el acuerdo para otorgar los registros para todos los que lo solicitaron y cumplieron con los requisitos.