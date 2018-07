Niega Ejecutivo temor a represalias en el gobierno de Blanco

Resalta que no hay observaciones en última evaluación de las cuentas 2017 por parte de la federación

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Ángel Colín López, Secretario de Gobierno de Morelos negó que haya temor de represalias por parte de la próxima administración que encabezará Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En entrevista en los pasillos de Casa Morelos, enfatizó que, el tema de la campaña ya acabo, “las imprecisiones no se pueden dar a partir de un nuevo gobierno con el saliente, estamos en otro proceso, y no sé tiene miedo”. Asimismo destacó que en la última evaluación de las cuentas 2017 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al Ejecutivo del estado, no hubo observaciones.

Tras el cuestionamiento de que se contratará por parte del equipo de transición, auditorías externas a las finanzas de la administración de Graco Ramírez, el encargado de la política interna resaltó que se tiene un ejercicio transparente de los recursos con los que se ejerce el gasto público, “la ASF, terminó la revisión de los dineros que la federación entregó al estado de Morelos para su ejercicio 2017 y fue la entidad mejor calificada con cero observaciones en el ejercicio fiscal”.