Morelos no aguanta gobiernos “improvisados”: Meade

El aspirante al gobierno debe superar el tema de agua, inseguridad, transparencia y el tema de la tierra.

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza fijó los retos que habrá de superar quien desee ser el mandatario de la entidad, esto al advertir que los morelenses ya no aguantan más los gobiernos improvisados y que pisotean su dignidad.

En rueda de prensa ofrecida en la oficina sede del tricolor, respaldado por su dirigencia, el aspirante priista recalcó que en Morelos, “no hay trabajo, no hay seguridad, no hay claridad en el manejo de los recursos; en Morelos no hay justicia, nos han robado la dignidad a través de las mentiras, la improvisación y los engaños”.

“El reto es que en Morelos se acabe con la inseguridad. Solo recuérdenlo, hasta hace unos años, antes de que llegaran los gobiernos amarillo y azul, Morelos era tranquilo, podíamos salir a las calles sin tener que estarnos cuidando, la gente podía divertirse sanamente. La violencia anda suelta, ¿quién la va a detener? No podemos permitir que nuestros padres, hermanos, hijos y nietos sigan corriendo el riesgo de que les pase algo”.

Otro reto prioritario, para Jorge Meade, es el castigo a los corruptos: “A diario escuchamos nombres de muchos actores que son señalados por desvíos de recursos. Inclusive, se habla mucho de ellos y no se hace nada. El dinero del gobierno es de la gente. Quien toma ese dinero para enriquecimiento propio no merece representar al pueblo. Ya basta de saqueos”.

Asimismo lamentó que los ciudadanos estén saliendo a las calles para exigirle al gobierno, les doten del agua por la que pagan; tal es el caso de Cuernavaca, dijo, donde “el municipio sigue faltándole el respeto a la gente”.

Aspectos como dotar de agua potable a todas las familias, garantizar la seguridad, el combate a la corrupción y la impunidad, así como trabajar por reordenar la tierra, consideró el priista, es la agenda a cubrir en los próximos años.

Meade Ocaranza, expuso la necesidad de recuperar la tierra de Morelos, mediante el reordenamiento territorial, la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo, lo que traerá a los morelenses, más empleos mejor pagados “y mejores oportunidades crecer, desarrollarse en armonía y disfrutar de su vida trabajar porque la gente de Morelos pueda ser feliz”.