Me quieren sacar a como dé lugar: Blanco

Dice confiar en las instituciones

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Una vez que el titular de la Fiscalía Espacializada en Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana confirmó que existen dos Carpetas de Investigación abiertas relacionadas con el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, este dijo confiar en las instituciones, “esto va a seguir, las personas que no me quieren están desesperadas y me quieren sacar a como dé lugar”.

El edil en una breve charla con los medios de comunicación al término de la puesta en marcha de la colecta anual de la Cruz Roja en el ayuntamiento de Cuernavaca, insistió que los ataques en su contra van a continuar.

“Harán todo lo posible para sacarme de la jugada, haciendo ruido y pagando periódicos para hacer ruido del mismo tema, (…) no hay nada que temer, no nos podemos confiar porque estos son capaces de todo”.

Es de mencionarse que en su visita a Morelos el pasado lunes, Díaz Santana detalló que se trabaja en las Carpetas de Investigación, “no hemos concluido todavía con el proceso, estamos esperando algunas diligencias, no depende de nosotros, más bien de algunas instituciones que nos tienen que remitir alguna información y algunas entrevistas que aún debemos hacer”.

Ante ello, Blanco Bravo señaló que, ante la cercanía de las elecciones, “van a estar más gruesos los trancazos, más ataques, ya cuando me tanga que ir, será aguantar, ponerme un traje de buzo y saber de dónde vienen todos los ataques”.

Por último, el munícipe insistió que no tiene temor, sin embargo, se dijo listo para aguantar los trabucazos políticos, “ellos están muy desesperados y seguirán haciendo de todo, aunque no han podido, pero conforme se acerque, (el tiempo de la elección) los ataque habrá más en mi contra”