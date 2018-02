Llama Meade Kuribreña a recuperar la seguridad y empleo en Morelos

En su visita a la entidad reconoció la lealtad de Las Fuerzas Armadas

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña consideró que Morelos, debe de recuperar su seguridad y empleo, además reconoció la lealtad de Las Fuerzas Armadas, “cuando ha faltado capacidad, han estado cerca para darle a Morelos seguridad”.

Durante una reunión con la militancia priista en el municipio de Xochitepec, dentro de las instalaciones del World Trade Center, desde ahí Meade Kuribreña expuso ante los dirigentes de sectores y organizaciones la importancia de ir unidos en los comicios, para que terminen los 18 años en los que el PRI, ha sido oposición en la entidad.

“En esos 18 años hemos dejado de hablar de Morelos por su destino turístico, no lo recordamos por su clima, historia y tradición, queremos que regrese ese Morelos de la seguridad y el empleo, los servicios y vivir mejor, por eso vamos a enfrentar este proceso con las mejores propuestas, fincada en un proceso de unidad”.

Acompañase de su esposa y secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, dijo que, en Morelos, se hizo política generosa y de altura, “lo primero es rescatar su seguridad y empleo”, porque merece un gobierno serio y responsable, que después de las elecciones del primero de julio, le regrese a la entidad y sus habitantes, la tranquilidad y la prosperidad que tanto necesitan.

Asimismo, reconoció la lealtad de Las Fuerzas Armadas, “aquí en Morelos sabemos lo que esto implica, Fuerzas Armadas que “cuando ha faltado capacidad, han estado cerca para darle a Morelos seguridad”.

Esa lealtad, dijo de las Fuerzas Armadas se debe de ver correspondida con mejores sueldos, más becas para sus hijos, se tiene que reflejar con más créditos de vivienda para los que cuidan nuestro hogar.

“Por eso hoy que recordamos su lealtad, comprometemos la nuestra desde Morelos”.

Antes de dar su discurso ante la militancia del tricolor en Morelos, el precandidato del PRI a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza, quien pidió a sus compañeros que aspiraban la precandidatura a la gubernatura, les reiteró el llamado a la unidad, “que se ha constituido como nuestra mejor fortaleza, porque divididos no avanzamos, hemos aprendido que divididos no avanzamos”, para que el tricolor regrese al poder. “Hoy coincidimos en hacer lo correcto y lo correcto es que es que nos unamos, que nos respetemos, aquí, todos somos responsables, el compromiso es nuestra unidad”.

Destacó que a diferencia de otras propuestas que no tienen nada que los una con Morelos, “a diferencia de otros, de aquí somos nosotros, de aquí son nuestros padres, nuestros hermanos, hijos y a ellos, a los otros, nada les une con Morelos, ellos como llegaron se pueden ir y no pasa nada; por eso, estamos trabajando en memoria de Lauro Ortega y Antonio Rivapalacio (ex gobernadores) para hacer bien las cosas, nos une su legado y unidad”.

En el evento, encabezado por el presidente del PRI en Morelos, Alberto Martínez, mismo que dijo que en el evento se tiene al futuro gobernador y Presidente de la República, y esos son “los Meade´s”.

“Sabemos que, de la mano, hombro con hombro, podremos enfrentar la problemática, social, económica y salir adelante, (…) aquí hay un factor que suma la garantía de triunfo a los priístas, y es el hartazgo a un gobierno de izquierda que ha provocado malestar en la sociedad morelense”.

Es de mencionarse que en evento, estuvieron también presentes la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas y cuadros destacados del partido como las legisladoras federales Lizbeth Hernandez Lecona y Rosalina Mazari; Amado Orihuela, Samuel Palma Cesar, Guillermo del Valle y Jaime Sanchez Velez, entre otros.

Así como los representantes del sector popular (CNOP), Víctor Hugo Manzo Godinez; del obrero, Roberto Castrejón; de la Unidad Revolucionaria (UR-PRI), Jesús Milford Rico Ponce; del Organismo Nacional de Mujeres (OMPRI), Rosalina Mazari; de la red de Jóvenes por México, Carlos Rebolledo Pérez; del Movimiento Territorial, Mireya Avilés López y el coordinador de los diputados locales, Mario Chavez Ortega.