Llama Meade a recomponer el tejido social

Son de visión corta, les dice a sus detractores

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Morelos, Jorge Meade Ocaranza, llamó a recomponer el tejido social de Morelos y con ello se avance en el desarrollo, además rechazó las versiones de que es contendiente a modo al gobierno.

En rueda de prensa, el aspirante del tricolor al gobierno de Morelos enfatizó que los partidos, “aspiramos al poder, y quien gana el gobierno gana la administración, pero el gobierno es de los ciudadanos”, esto en respuesta a los que señalan que su aspiración pudiera estar a modo al gobierno actual.

“No puede ser con un criterio personalista decir no le doy recursos porque es del PRI, PAN o PRD, los recursos públicos son de la gente, no hay pobres del PRI, PAN o PRD, (…) es de visión corta que no entienden que la coordinación en los hechos de gobierno es una necesidad en un país plural”.

El precandidato del PRI a la gubernatura de Morelos Jorge Meade criticó severamente a los gobernantes improvisados que carecen de apego a la entidad. “Es tiempo de los de aquí; es tiempo de fortalecer la oriundez y el arraigo”, aseveró.

Durante un encuentro con los medios de comunicación y acompañado por el presidente del PRI en Morelos, Alberto Martínez y parte su estructura de precampaña, Meade Ocaranza, lamentó que el estado haya sido gobernado por actores políticos sin arraigo y mucho menos oriundez; que han visto en la entidad la oportunidad de sacar beneficios personales y no la posibilidad de hacer algo por la entidad.

En esta campaña electoral, dijo, “Vamos contra actores políticos que no son de aquí. Muchos de ellos aquí no nacieron. No tienen nada que les una a Morelos. Al final, pueden irse o quedarse y no pasa nada; pero nosotros nos quedamos. Esa es la diferencia”, acotó.

Indicó que es obligación de los gobernantes actuar con transparencia y honestidad, evitando convertir a Morelos en un espacio de escándalos nacionales; priorizando el beneficio común y dejando las luchas estériles por intereses partidistas.