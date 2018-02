Llama IP a los partidos a no Llama IP a los partidos a no experimentar con la ciudadanía

Ningún político es especialista en todo, ni mucho menos en la problemática que está pasando la ciudad

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Andrés Remis Martínez, representante de las Asociación de Discotecas, Centros de Espectáculos y Bares (ADICE) dijo que el sector está a la espera de las propuestas políticas de cara al proceso, y consideró que es necesario que los gobernantes dejen de experimentar con la sociedad. En entrevista el integrante de la iniciativa privada en la entidad consideró que ningún político es especialista en todo, ni mucho menos en la problemática que está pasando la ciudad y el estado.

“Es tiempo de ir con quien vaya a ganar trabajar juntos, de lo contrario se tendrán que pasar el primer año de adaptación, el segundo de elaboración de programas y el tercero ya no pasa nada por la llegada de los tiempos electorales, es necesario modificar la manera de trabajar de los partidos con programas definidos”, para no experimentar.

Asimismo, lamentó el revés que los regidores le dieron al reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, “vemos con preocupación este tema, porque lejos de impulsar acciones en favor de la ciudadanía y darle más fuerza, van en sentido contrario, porque cada vez más se dejan las cosas de manos de los políticos”.

Dijo que los políticos, en estas épocas electorales, toman estos temas como banderas, sin embargo, “debemos de aprovecharlo, porque sino no los abren”.