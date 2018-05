Insiste Blanco, para mí es Alcalá el candidato

Rechaza división al interior de la coalición

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo insiste que no hay división en la alianza por el tema de la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, “para mí es Gilberto Alcalá”.

En entrevista el término de un encuentro con la comunidad médica del estado, encuentro que se dio en su casa de campaña, el abanderado de la coalición al gobierno de Morelos insistió que no hay riesgo de ruptura en la alianza entre el Partido del Trabajo, Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional, “no hay división ni se ha roto, seguimos igual, (…) para mí el candidato es Gilberto Alcalá y esperemos que se resuelva su candidatura”.

Acusó que el candidato del Partido de la Revolución Democrática, reparte despensas que eran para la gente del municipio de Jojutla, “tienen mucha lana que repartir, que se la de la gente que más lo necesita, (…) aun así no le va a alcanzar”.

Blanco Bravo dijo que los ataques a su persona y campaña, “van a seguir, un grupito de personas me quiere bajar a como dé lugar, con Víctor Caballero el operador número uno del gobernador Jaime Álvarez, ahora le está organizando la campaña a Caballero, (…) saben que si llego voy a cambiar muchas cosas”.

Sobre la reunión con médicos, el edil con licencia y aspirante al gobierno de Morelos, dijo que destinar el mayor número de recursos económicos posibles al sector salud y hacer un uso transparente de los mismos, es su compromiso.

“La salud es fundamental y por eso en mi gobierno haremos todas las gestiones necesarias para fortalecer los hospitales, los centros de salud y que en ellos cuenten con el equipo médico adecuado, con medicamentos y que se brinde una atención médica oportuna, sobre todo a los más desprotegidos, que son las personas de escasos recursos”, aseveró el candidato.

Blanco Bravo dijo conocer la problemática real que se vive en los hospitales de la entidad, por lo que una vez que gane la elección de gobernador, realizará las gestiones necesarias para dotar de recursos económicos al sector salud y apoyar todos aquellos proyectos que redunden en beneficios de los morelenses.

“A veces en los hospitales no hay jeringas, medicamentos, la gente no alcanza ficha para recibir consulta médica y esto no puede ser, esto tiene que acabar y con el apoyo de la gente estoy seguro que así será”, mencionó el delegado nacional del Partido Encuentro Social (PES) en funciones de presidente.