Ganaderos dejan el PRI Y se suman al PRD

Argumentan la falta de liderazgos y trabajo en favor de los ciudadanos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Líderes ganaderos de todo el estado, anunciaron este lunes su renuncia a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y dieron a conocer su adhesión al Partido de la Revolución Democrática.

En rueda de prensa, el presidente del Sistema Producto Bovino Carne, Roberto Reza Quiroz, quien aseguró que junto con él dejan el tricolor 25 líderes que representan a más de 30 mil productores en la entidad.

Precisó, que la decisión la tomó tras la imposición de candidatos en el PRI y la falta de acercamiento con la militancia de la dirigencia estatal y su candidato a la gubernatura, a quien acusó de no escuchar a los ciudadanos.

El líder ganadero, reconoció el trabajo del Partido de la Revolución Democrática, por lo que trabajarán para buscar el triunfo en las próximas elecciones.

“Hoy anunciamos nuestra renuncia a un partido que no nos toma en cuenta y que sólo nos utiliza, y anunciamos también que nos sumamos al PRD y trabajaremos para apoyar el proyecto al gobierno de Morelos”.

Por su parte, el líder agrario Delfino Toledano Alfaro, ex diputado local con 40 años de militancia en el PRI, destacó que lo que los motivo fue el proyecto para los productores el PRD, es bueno, “en el PRI, abandonaron las banderas de solucionar la problemática que le aqueja a la gente, el querer quedar solo el grupo de amigos, cierran la puerta a los liderazgos en Morelos”.

No falla la institución, sino los hombres que la representan por el interés político de unos cuantos, mismo que rechazó que su salida sea un berrinche al no haber obtenido la candidatura, “no les pedí, nada, más que atención al sector que no se dio”.