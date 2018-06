Empuja Caballero la Beca Salario Universal y la deportista

Dará seguridad social a estudiantes

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato a Gobernador del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Víctor Caballero anunció que, de llegar al gobierno, entregará la Beca Salario Universal a estudiantes de escuelas y universidades públicas y particulares, además de que gestionará ante la Federación otorgarles seguridad social y una beca deportista.

Durante una charla con alumnos de la Universidad Interamericana, afirmó que reorientará la distribución del apoyo que actualmente se entrega a estudiantes, desde nivel secundaria hasta la Universidad.

El abanderado panista manifestó que fijará como prioridad de entrega la situación económica del alumno, sin importar si cursa sus estudios en una escuela del sistema de educación pública o particular, y también se tomará en cuenta la competencia académica del estudiante.

“Se va a priorizar a estudiantes de bajos recursos, no importa si va a una escuela particular o pública, que compita y pueda tener la beca, porque el criterio no será donde estudia, sino que la necesite”, expuso.

El candidato de la coalición “Por Morelos al Frente, afirmó que también habrá apoyos para personas en situación vulnerable, como madres solteras, personas especiales y adultos mayores.

Asimismo sostuvo que promoverá ante autoridades del Gobierno federal obtener el beneficio de la seguridad social ante el IMSS, en los rubros de enfermedades y maternidad, como ya gozan los alumnos de universidades del sistema público.