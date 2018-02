Confirma Vera Jiménez que ira por el Humanista a la gubernatura

Daré una pelea a muerte, me deslindo del PRD.

Tras deslindarse del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y confirmar sus aspiraciones por el Partido Humanista a la gubernatura de Morelos, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro Vera Jiménez se llamó a arrebatar el poder con un movimiento social para ponerlo al servicio de la gente, las víctimas y construir un Morelos con rectoría humanista.

Sentado en Plaza de Armas, justo en la entrada a Casa Morelos y a espaldas al monumento a víctimas, Vera Jiménez dijo que Morelos vive la noche más obscura por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las victimas en la entidad se multiplican de las malas decisiones de los que ostentan en poder, “yo como muchos soy una víctima de la violencia política”.

Vera Jiménez aclaró que ira con un partido local que no disputa ningún negocio, “he tomado la decisión de solicitar formalmente el registro a candidato a gobernador por el Partido Humanista, espero que en los próximos días que el consejo político resuelva la solicitud”.

Se dijo incrédulo de la postura del sol azteca en su proceso jurídico, “no tengo una posición ingenua, no creo que sea un acto de buena voluntad, me cuesta trabajo creer en su humanidad y que sea un acto ajeno a esta contienda que se avecina y creo que lo que quieren es ponerme en confrontaciones con otros catires políticos que piensan que se arregló algo con Rodrigo Gayosso, me deslindo de ellos”.

Asimismo insistió que es víctima de la persecución política utilizado todo el aparato del estado, no por disputar el poder, sino por defender a las víctimas de la violencia, de desaparición, y denunciar las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, por resistir junto con el pueblo y las comunidades que defienden su territorio y construyen autonomía, “soy perseguido por oponerme a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, la ampliación de la autopista la Pera Cuautla, las mineras a cielo abierto en Tetlama y Xochicalco, los basureros de Alpuyeca y Cuautla, por oponerle a los negocios de un tirano que afecta a miles de morelenses”.

Por último, se dijo con la conciencia tranquila y la frente en alto porque no ha cometido ningún delito, “y desde el laberinto de mi soledad política que reafirma la libertad, los invito a construir un movimiento social que le arrebate el poder al tirano, a quienes lo han mal usado ese poder que el pueblo les entrego, debemos arrebatárselos, conquistemos el poder para ponerlo al servicio de la gente, las víctimas y construir un Morelos con rectoría humanista”.