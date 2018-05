Arrancan campañas a gobernador

Redacción Perfil (@LaRevistaperfil)

Llegó la hora cero y los candidatos a suceder a Graco Ramírez al gobierno de Morelos, arrancaron campañas político electorales, acusaciones mutuas, exigencia de respeto, transparencia se vio en sus arranques, promesas de ayuda y de transformar Morelos a su modo, se escucharon.

En ese orden como se fueron dando los eventos de arranque por las horas y agendas de campaña, la que inauguró el escenario electoral para Morelos, fue Nadia Luz Lara Chávez, del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Jiutepec.

Arrancó Nadia Luz en Jiutepec, y pide campaña sin denostación

Rodeada de seguidores, el pasando el primer minuto, asentada en el municipio de Jiutepec, lugar que escuchó las demandas de la población, y desde ahí, reconoció que su llegada, fue difícil, “eso habla del miedo que le tienen a la única mujer en la contienda”.

Señaló que, en su campaña, las denostaciones no caben, y llamó recuperar el estado de Morelos con propuestas reales y en beneficio de la gente, “mi trayectoria y preparación, no me permite tratar con falta de respeto a los demás, el hecho de ser vecinos de Morelos, nos debe un respeto, las ofensas no deben caber en las campañas”.

Llama Caballero a reconstruir un Morelos con esperanza

En ese orden cronológico, el candidato a Gobernador por la Coalición Por Morelos al Frente, -Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano-, Víctor Caballero Solano arrancó su campaña electoral en la “zona cero” de Jojutla, el punto de la entidad con mayor afectación por el sismo del año pasado.

En este lugar en donde pernoctó en una vivienda de la colonia Emiliano Zapata, dijo que inicia una nueva historia para Morelos, “hoy desde aquí empezamos a levantarnos de los escombros. Reconstruyendo un Morelos con esperanza”.

En el primer minuto de este día, transmitió un mensaje, a través de redes sociales, donde se congratuló de estar rodeado de gente con sueños y anhelos de cambio, asegurando que desde hoy comienza una nueva historia para Morelos.

La prioridad, dijo, es estar con las gentes que han perdido todo, por eso debemos trabajar por mejorar las condiciones de vida de todos, “estamos en la campaña para lógralo”.

Dice Fidel que el Mando Único, “ha servido para extorsionar a la gente de bien”

Para el que es, el único candidato por la vía independiente, el senador con licencia, Fidel Demédicis Hidalgo, dio inicio en un hotel, ubicado al norte de Cuernavaca, desde ahí se comprometió a crear la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, para garantizar la tranquilidad y la paz de los morelenses, y se eliminará el

Mando Único, “solo ha servido para extorsionar a la gente de bien”.

Por el sismo, he decidido, dijo ante sus seguidores, no aceptar el recurso que otorga la autoridad electoral para campaña, “ya que no se ha llevado acabo la reconstrucción en Morelos”.

En el ámbito económico, consideró que se hará de Morelos un estado exportador de productos, principalmente de carne de cerdo, y los morelenses que quieran dedicarse a esta actividad serán capacitados por el gobierno.

Nadie sin agua en Morelos: Meade

Mientras que, en su primer evento, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Morelos, Jorge Meade Ocaranza, la comunidad de Coajomulco en Huitzilac, manifestó que la comunidad, encabeza la lista de los poblados de Huitzilac con más carencias sociales, la inmensa mayoría de las viviendas carece de agua potable, drenaje, piso firme y la juventud cuenta con un gran rezago educativo.

El priista se comprometió a construir, rehabilitar y dar mantenimiento a las redes de infraestructura hidráulica. “Mi primer año de gobierno será el Año del Agua. Nadie en Morelos debe quedarse sin acceso a ella”.

Además de gestionar una pipa de agua, apoyar con abono, fertilizantes y semillas a los agricultores, fortalecer las labores de seguridad para armonizar Coajomulco de la lucha contra los huachicoleros.

“En vez de dedicarse a ‘ordeñar ductos’ démosles un trabajo digno y bien pagado. Que sus hijos puedan asistir a las escuelas, que tengan pan que llevar a su casa”. Así como rescatar la lengua y las costumbres.

Va Vera por recobrar la seguridad y terminar con la corrupción

Mientras que el ex Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, candidato a gobernador de Morelos por el Partido Nueva Alianza (PNA), en el municipio de Cuautla, justo en la Plaza Revolución del Sur, a los pies del monumento de Emiliano Zapata, donde descansas los restos del Caudillo del Sur llamó a la ciudadanía a construir un proyecto que gobierno que transforme las condiciones de vida de la población morelense, promueva el bienestar, fortalezca la economía local e impulse la paz con justicia en el estado.

Desgranó los principales ejes de su campaña: Participación ciudadana, pacificación y combate a la corrupción e impunidad, fortalecimiento de la economía local, protección del medio ambiente, impulso al desarrollo sustentable, democrático y comunitario, así como la promoción del bienestar de las familias.

En el arranque de su campaña electoral, el académico convocó a los ciudadanos de bien a recobrar la seguridad, combatir la impunidad y la corrupción, así como reducir significativamente la desigualdad, además cuestionó el hecho de que existan campañas en las que es visible el derroche de recursos, por lo que demandó investigar el origen de los recursos.

Pide Temoc una oportunidad para gobernar

En el municipio de Cuernavaca, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social (PES), en la populosa colonia de Cuernavaca, la Antonio Barona, Cuauhtémoc Blanco Bravo se comprometió a castigar con cárcel a los que le han hecho tanto daño a Morelos, “por eso me pudieron muchas trabas, porque saben lo que les espera si llegamos”.

Después de haber caminado de por las principales calles de esa colonia, el ex futbolista y alcalde con licencia no se cansó en usar su discurso que viene de abajo, que vendía en su natal, Tepito discos piratas para sacar adelante a su familia, que es gente triunfadora, a lo que arrancó la ovación de los asistentes.

Pidió su apoyo a los ciudadanos, “tenemos una oportunidad para cambiar las cosas en Morelos, (…) vamos a demostrar que somos más los buenos que los malos, pero debemos de tener mucho cuidado en las urnas, porque van con todo, agarren todo lo que les den que estos infelices mandan, pero en las urnas, aguas”, para poder llegar y darles un trancazo.

Y desde el templete, insistió en la oportunidad, “Esto también representa la oportunidad de bajar recursos y que éstos sean utilizados para los fines correspondientes”, mencionó el candidato al tiempo de aseverar que su gobierno será de puertas abiertas, para terminar su primer evento y después concluir en el municipio de Cuautla.

No habrá paso atrás en la estrategia contra la inseguridad: Gayosso

Por último, en el orden de agenda de los candidatos, para el abanderado de la coalición, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Socialdemócrata (PSD) Rodrigo Gayosso Cepeda, se reunió en el municipio de Cuautla, una vez que caminó por las calles del centro les dijo, “Aquí está su gayo, y no les va a fallar”.

Rodrigo Gayosso, agradeció el respaldo continuará con las políticas públicas que han beneficiado a miles de ciudadanos, como lo son la Beca Salario y las Empresas de la Mujer Morelense, así como no dar un paso atrás en la estrategia contra la inseguridad.

“Hoy son hechos y no palabras lo que nos tiene aquí, hoy es mi compromiso con la gente que más lo necesita, y estaré caminando todos los días con ustedes, como lo he hecho durante los últimos años”.

Los asistentes, reconocieron el liderazgo y compromiso con la sociedad que tiene el candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos por Morelos”, por lo que confían en que obtendrá el triunfo el próximo 1 de julio.

Cabe destacar que el único candidato que no dio inicio a su campaña hasta el primero de mayo, fue el abanderado del Partido Humanista, Mario Rojas Alba.