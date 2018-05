Analiza Temoc proceder en contra de los Yáñez

+ Una vez que el INE dijo que no existen evidencias del contrato

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que dejará a sus abogados que vean si procederán o no en contra de “los hermanos lelos” en el tema del contrato, una vez que el INE dijo que no existen evidencias del mismo.

En entrevista en el municipio de Jiutepec una vez que el Instituto Nacional Electoral a través del consejero Ciro Murayama exoneró a Cuauhtémoc Blanco de la acusación de haber cobrado 7 millones de pesos para ser candidato a presidente municipal de Cuernavaca, al considerar que no hay evidencias bancarias, el aspirante al gobierno dijo que es “una preocupación menos, pero vienen más trancazos hacia mi persona”.

Asimismo, se le cuestionó sobre si podría proceder legalmente en contra de los que lo denunciaron, “se los dejo a los abogados a ver qué me dicen, me han hecho muchísimo daño, estos dos sinvergüenzas de los hermanos lelos, que son tan sinvergüenzas que odiaban tanto al gobernador y ahora ya se unieron, (…) ahora me da risa”.

Avizoró que los ataques de los candidatos Jorge Meade, Víctor Caballero y Rodrigo Gayosso se van a incrementar, “que me busquen, pero no me van a encontrar nada, (…) seguiré trabajando para convencer a la gente que necesitamos un cambio y sacar a esa bola de sinvergüenzas ladrones que están ahí”.

Se le cuestiono de que las encuestas lo favorecen como puntero en la contienda electoral, “no hay que confiarnos, muchos me dicen que la tengo ganada que me siente, pero no, hay que tener mucho cuidado porque esos personajes son malo y capaces de quemar y robarse las urnas”.