Advierte Cuauhtémoc “guerra sucia” en su contra

No sé de política, pero sé ayudar a la gente

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló que se está gestando una guerra sucia para desprestigiarlo y dañar la coalición; sin embargo, dijo que la alianza está más fuerte que nunca y nada lo va a detener.

Durante su gira proselitista a la zona oriente de Morelos, y reunirse con diferentes sectores entere ellos con miembros de la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO) en Ciudad Ayala, el ex seleccionado nacional insistió en su discurso que no es político, “soy un ciudadano que quiere ayudar a la gente, y con su apoyo lograremos un cambio verdadero que traerá desarrollo para el estado”, refirió el candidato al sostener una reunión.

Asimismo recalcó que como ciudadano, le gusta ayudar a la gente, “yo no me considero político, sino una persona como todos ustedes, que me gusta ayudar a la gente”, sé de las necesidades y quiero ayudar.

Blanco Bravo indicó que los morelenses saben el tipo de persona que es y le han externado su confianza y apoyo para que salga triunfante en la próxima elección.