Acusa el Verde Ecologista amenazas políticas del PRI

No podemos permitir que nuestra integridad este vulnerable por intereses partidistas

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Everardo Villaseñor, diputado suplente del Partido Verde Ecologista de México y una de trabajadora de este instituto político de nombre Josie Ávila, denunciaron ante los medios de comunicación actos intimidatorios y amenazas hacia sus personas por gente desconocida en las inmediaciones del Congreso local.

En rueda de prensa, los funcionarios partidistas, respaldados por su dirigencia, ambos personajes aseguran temer por su vida y adelantan que presentarán las denuncias ante la Procuraduría General de la República y Fiscalía en contra de quien resulte responsable.

El primer episodio se dio a Josie Ávila, con ocho meses de embarazo, narró que cuando se dirigía a la sede legislativa alterna, “fui amedrentada por sujetos desconocidos cuando caminaba por Catauña, un vehículo sospechoso se frenó y me señaló y dijeron que ahí iba la del Verde, (…) tuve que ser atendida por mi embarazo, se me bajó la presión”.

Asimismo, el diputado suplente acusó que, por venganzas políticas, “se metan con la vida personal de uno, al término de la sesión en el Congreso se me acercaron cuatro sujetos y uno de ellos me jalo del brazo, me empujo y me dijo, ya te chingaste por meterte al PRI, no podemos permitir eso”.

Por estos hechos, Everardo Villaseñor, dijo que tuvo que sacar a su familia del estado, “no podemos permitir que nuestra integridad este vulnerable por intereses políticos”.

Ambos funcionarios del partido, urgieron al Ejecutivo de la protección total y efectiva, “no queremos sufrir un atentado, como el que me quisieron dar en el Congreso”.