A enmendar error de nombramiento de su padre, pide Escamilla a su diputada

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Tras la designación de Gerardo Sánchez Mote, padre de la diputada del Partido Humanista, Cristina Xochiquetzal Sánchez, en la Jefatura de Adquisiciones en el Congreso como Morelos, el presidente del partido, Jesús Escamilla Casarrubias lamentó el que los estén satanizando y llama a su diputada, a corregir el error, “es de sabios equivocarse”.

En entrevista en las oficinas del partido, el además ex diputado local lamentó el que se hayan enfrascado en la difusión de este tema, habiendo cosas más importantes en que fijarse en el recinto legislativo, “ese acuerdo que tomó la diputada del partido, se dio en un acuerdo legislativo, como partido no puede intervenir, pero no podemos abandonar a la diputada, y pedimos, que si se cometió un error que se corrija”.

En ese sentido lamentó el que estén atacando al partido, “por un nombramiento que ni siquiera se ha dado ni se tenga la certeza que sea efectivo, mientras ya están matando a la persona, la satanización y la juzgada debería de darse una vez que asuma el cargo como tal”.

Escamilla Casarrubias, no dudó que ante las críticas del papá de la diputada y además secretario general del partido, “siga con la pretensión de que quiera estar ahí, me imagino que van a tener que tomar una decisión diferente”.

De ahí a que les recomendó a que modifiquen el nombramiento, para que recaiga en otra persona, “que vean la manera de meter a otra persona o en su caso atenerse a las consecuencias, porque la ciudadanía cree que no debe de darse, las cosas se deben de componerse”.