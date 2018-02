Pide Chávez de Hita a contrincantes se sumen a su proyecto político

Gobernaré con el ejemplo, aunque he tenido que enfrentarme a los embates jurídicos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El aspirante a la presidencia municipal de Cuernavaca por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Gerardo Becerra Chávez de Hita llamó a la reconciliación y unirse a los aspirantes al mismo cargo de la alianza, Juntos Haremos Historia, a que se sumen a su proyecto.

En rueda de prensa, acompañado de sus seguidores, el aspirante a la alcaldía de Cuernavaca consideró que es momento de llamar a todos los ciudadanos a unirse y poner las diferencias de lado, “si Cuernavaca sigue en el estado cómo esta, no vamos a avanzar ni llegar a ningún lado, con problemas serios financieros medio ambiente, transporte, y otros que no se han enfrentado”.

De ahí a que llamó a los que conforman la alianza Juntos Haremos Historia, (PES, PT y Morena) para que se fijen en su persona, “entiendo que en Morena son dos precandidatos más (Alfredo Salgado Salgado y Diego Gómez Enríquez) a los que les pido que se unan a esta precandidatura para que juntos llevemos un proyecto de gobierno en donde todos cabemos, porque Cuernavaca es la capital de Morelos”.

Asimismo, manifestó que en la actualidad se ha dejado de estar orgullosa, “es una ciudad que ha venido decayendo en varios trienios, (…) ya no confiamos en las autoridades, y es momento de cambiar y una gran reconciliación”.

Por último, dejó en claro que tiene temor de que pudieran atentar en contra de su persona, “pero un grupo de ciudadanos me cuidan para que no me pase nada”.