Entrevista con Homero de la Garza

¿Quién es Homero de la Garza Tamez?

Es un ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey que desarrolla su profesión principalmente en el ámbito de los estudios y proyectos, manteniendo una inclinación hacia el urbanismo, pues apuesta a que es posible que entre todos, sociedad y gobierno, logremos que cada día más, las ciudades sean sitios que motiven la prosperidad y el disfrute cotidiano de la vida.

¿Qué experiencia tiene Homero de la Garza?

Cuenta con una larga trayectoria y una basta experiencia tanto en la iniciativa privada como en la administración pública, ha participado en diversos proyectos, entre ellos el Puente Internacional Libre Comercio en Matamoros, Tamaulipas, el Puente Comercio Mundial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Bulevar Luis Donaldo Colosio también en Nuevo Laredo, la presa Santa Juana en Jalpa, Zacatecas, entre otros en los cuales ha participado de diferentes maneras, como coordinador, consultor, supervisor y ejecutor de las obras.

¿Dónde colabora Homero de la Garza Tamez?

Explica que la razón para crear este blog Ciudad Bella Ciudad de Ciudad para todos http://ciudadbellaciudaddetodos.com/ que resulta fundamental que los habitantes de una ciudad, cualquiera que habitemos, la hagamos realmente nuestra, de todos sus habitantes.

Cuando usamos la ciudad pensando que la ciudad (entendida como el espacio público en donde se alojan las calles, las plazas, etcétera) es del ayuntamiento, en ese momento queda lejos de nuestra conciencia el compromiso que cada uno debemos hacer con nuestra ciudad, para respetarla, para cuidarla, para mantenerla limpia, para colaborar económicamente con la parte que nos corresponda, etcétera. Así es muy difícil que prospere.

La autoridad no tiene nunca la capacidad para cargar con su responsabilidad más la responsabilidad de todos sus habitantes. Es imposible. Homero explica que la ciudad debe ser a escala del hombre y no del automóvil, pues hay que darle prioridad a los peatones y no a los automóviles. Se necesita trabajar para lograr tener servicios de transporte colectivo eficientes, pues de esta forma se reduciría considerablemente el tráfico ocasionado por los automóviles, pero además los usuarios utilizarán menos tiempo de su vida diaria en los traslados, y ello ayuda a una mejor calidad de vida. Es fundamental también fortalecer la cultura vial y peatonal, es decir, respetar los señalamientos, los cruces y semáforos para que la ciudad sea más segura para todos.

¿Qué considera Homero de la Garza Tamez que debe tener una ciudad?

El ingeniero Homero de la Garza considera que una buena ciudad requiere una serie importante de factores que deben cumplirse para que realmente lo sea. Uno de esos factores lo es sin duda el contar con espacios públicos recreativos, pues resulta fundamental que el ciudadano tenga opciones accesibles para el uso de su tiempo libre, fomentándose así la convivencia familiar y vecinal, lo que conlleva a que haya una mayor tejido social al crearse lazos de afecto entre los vecinos generándose una dinámica de protección y solidaridad entre ellos.

