Toman afectados por sismo la Sedatu Morelos

Una burla entregar tarjetas de Fonden, sin fondos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Al calificar una burla de parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) al entregarles las tarjetas del Fondo Nacional de Desastre (Fonden), pero sin saldo, vecinos del municipio de Jojutla tienen tomada la delegación federal en Morelos en exigencia de solución.

Los vecinos del municipio de Jojutla, afectados por el sismo del 19 de septiembre, arribaron a la delegación que encabeza Rodrigo Peña Zepeda para exigir la ayuda del gobierno federal y la entrega completa de los recursos.

Con 15 mil pesos, creen que vamos a construir la vivienda que teníamos, dijeron las inconformes al tiempo de señalar que pagan renta de tres mil 500 pesos, “tenemos gente grande en casa, primero nos dijeron que nos iban a ayudar con la renta, y en nada nos han ayudado en nada”.

Del mismo modo lamentaron la burla de parte de la federación y el municipio al cobrarles los servicios correspondientes en las viviendas caídas, “nos llegan los recibos de agua y luz, y nos exigen el pago a pasar de que no tenemos casa”.

Señalaron que las protestas van a continuar en tanto autoridades de la Sedatu, no den respuesta a las exigencias, “estamos hartos de entregar papeles acá y allá, nos traen como pelotas, y no hay nada de recursos, no es una limosna la que pedimos, estamos exigiendo algo que nos corresponde, es ayuda que se comprometieron a darla como afectados por el sismo”.

Explicaron que, a la mayoría de ellos, de los 120 mil pesos que les comprometieron entregar, sólo les ha depositado 15 mil pesos en la tarjeta entregada por el Fonden.

Mientras que, a través de la distribuida por el gobierno de Morelos bajo el Fideicomiso Unidos por Morelos, no han recibido un solo peso.

Dijeron que han esperado pacientemente casi 6 meses, “pero la situación es ya es intolerable, la gente sigue viviendo en la calle, en casas de campaña y sin servicios sanitarios”.

Al pedirla ayuda al diputado federal, Javier Bolaños Aguilar, mismo, desde la Cámara de diputados reprochó que a la tragedia del 19 de septiembre se le tenga que sumar ahora, la tragedia por la falta de pago a los damnificados.

Por ello, exigió al gobierno federal y al gobierno estatal, atender de manera inmediata a las decenas de familias del municipio de Jojutla, afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Es de mencionarse que, al cierre de la edición, continuaba la toma de la delegación por parte de los manifestantes con la amenaza de no salir de ahí en tanto no tengan la ayuda en sus manos.