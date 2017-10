Respalda Jiutepec a familias afectadas por el sismo

Itzel Martínez Beltrán (@ItzelMatz)

El presidente municipal de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, precisó que su equipo municipal ya aprobó el programa de ayuda a la reconstrucción de las viviendas de familias afectadas que no son aseguradas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonativ) o del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El alcalde de Jiutepec informó que el recurso que se aplicó el año pasado en el tema de la coparticipación, se va a re direccionar, “una vez que terminen los censos, evaluar en donde no está el Fonden o Infonavit, y el municipio ayudará con materiales para la gente afectada”.

Detalló que las afectaciones se dieron en el cerro de la Corona, en donde se deslavó el cerro y cayeron muros de contención, “estamos trabajando en ello y no esperamos a que llegue el recurso, también en otras colonias con afectaciones”.

Mencionó que están en espera de la propuesta concreta que hace el Gobierno del Estado a través del órgano para la Reconstrucción “Unidos por Morelos”.

En el tema de los albergues, el edil manifestó que se iniciaron con siete de ellos, “únicamente ahora tenemos uno de ellos”.