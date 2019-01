Preocupa a edil de Huitzilac, inseguridad en Lagunas de Zempoala

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Ulises Pardo Bastida, alcalde de Huitzilac señaló que prevalece robo a casa habitación y de vehículos, destaca que tampoco se han dado casos ya de secuestros.

Entrevistado previo a la reunión de seguridad que convocó el Ejecutivo de Morelos, el munícipe destacó que los delitos más comunes, según informes de la Comisión Estatal de Seguridad, “es robo a casa habitación, de vehículos”, por ejemplo.

Sin embargo, lo que preocupa, admitió es la inseguridad en la zona de las Lagunas de Zempoala, “es un tema que nos ha pegado mucho en el turismo y la derrama económica, pero se formula una estrategia entre el estado, el municipio y la federación para ir resolviendo la problemática que se tiene”.

Dijo que, de estos delitos, no hay estadística, “no sabemos si sea que las personas víctimas, no denuncian, pero no hay reportes de este tema”.

Sobre los casos de secuestros, dijo que no hay datos oficiales, “el último fue en octubre y no hay ningún evento de ese tipo”.

Para finalizar, destacó que se cuenta únicamente con cinco patrullas las que tienen que dotar de seguridad a los pobladores y turistas de Huitzilac.