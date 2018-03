Niega Alberto Sánchez vínculos con el crimen

Considera que la publicación periodística, es un tema mediático

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

El presidente municipal de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega consideró que la publicación de un medio nacional en el que asegura que alcaldes de la zona sur recibieron financiamiento para sus campañas, “es un tema muy mediático, conscientes de la etapa electoral que esta por entrar”.

El edil, rechazó haber recibido amenazas por parte de nadie, “desconozco de dónde sacan esa información, pero pueden decir una cosa y nosotros otra, pero la verdad es que no los conozco, no he recibido amenazas”.

Y ejemplificó, si fuera el caso, “no se viera el desarrollo que se ve en el municipio, el dinero público es para hacer obra pública y programas sociales”.

Asimismo, rechazó que, derivado de la publicación en el medio impreso, lo hayan citado a comparecer ante la Procuraduría General de la República, “las únicas veces que he acudido fue por el tema del secuestro de mi hermano, pero únicamente por eso”.

Por otro lado, habló sobre los trabajos que realizan al ser uno de los ocho municipios que tienen declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde agosto del 2015, “somos los que más hemos cumplido con las metas fijadas por la federación, en un 90 por ciento”.

Del mismo modo el edil reconoció que las acciones que se hacen no son suficientes para terminar con la violencia hacia la mujer, sin embargo, se trabaja en el rescate de espacios públicos, también en la educación se le invierte para que haya morelenses mejor preparados.