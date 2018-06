Fue suicidio el del comandante de Yautepec: Fiscal Regional

Redacción Perfil (@LaRevistaPefil)

Miguel Ángel Rosete Flores, Fiscal Regional de la zona oriente de Morelos insistió que con pruebas científicas se determinó que fue suicidio el del comandante del Mano Único en el municipio de Yautepec, Luis Alberto “N” de 36 años.

En entrevista en pasillos de Casa Morelos, el funcionario destacó que el hoy occiso, que perteneció al Grupo de Operaciones Especiales en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, “era uno de los policías más capacitados, pudo haber habido una situación que le afecto o llevo a tomar esas salidas”.

Detalló que, desde el inicio de los lamentables sucesos, “no se descartó ninguna línea de investigación, “tuve las diligencias de las entrevistas con los escoltas y personal de seguridad, el rastreo dactilar de las armas y la reconstrucción de hechos”, lo que determinó que fue un suicidio.

Rasete Flores, dijo desconocer si el comandante finado tenía algún tipo de amenaza, “nadie me lo puede dar con certeza, hay especulaciones, pero no hay señalamientos que le haya constado a alguien, con ello, dijo que no existen indicios para investigar por ese lado