Fluye apoyo hacia Los Altos de Morelos

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

En Tlalnepantla, al menos 340 casas presentan afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre por lo que hasta ese municipio se ha desplazado parte del apoyo recaudado por el Sistema DIF Morelos.

Las brigadas de trabajadores recorren calle por calle y entregan las despensas, colchonetas y catres a los damnificados, muchos de los cuales han decidido quedarse en casa de sus familiares por la actividad que realizan.

Pues en Tlalnepantla, la mayor parte de los habitantes se dedica a las actividades propias del campo, sobre todo al cultivo del nopal.

Basilia Hernández, habitante del barrio de San Felipe, decidió irse a vivir con su hijo luego de que el temblor dejara su casa (constituida por dos cuartos) no apta para habitarla.

“Cuando empezó a temblar nos pusimos a rezar, luego a llorar más cuando oí que mi casa tronó, me fui con mi hijo, porque los de protección civil me dijeron que me saliera que mi casa se podía derrumbar”, comentó tras recibir las despensas que la mañana de este lunes salieron del DIF Morelos.

A Basilia además, se le apoyó con una colchoneta.

En el barrio de San Pedro, doña Leandra Espinoza también recibió el respaldo; ella se encuentra con su vecina, ya que sus familiares no quisieron apoyarla.

Adriana y su familia perdieron su casa y están con sus hijos mayores en San Felipe Neri, por ello también se les otorgó despensa y colchoneta.

“La ayuda si ha estado fluyendo, la verdad es que en coordinación con el DIF nosotros, todos los días nos preguntan cuáles son nuestras necesidades y muy puntualmente han sido atendidas desde el DIF, junto con la Contraloría”, expresó José Alberto Gallegos Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social (Coeval) y enlace del gobierno en el municipal.

Además de los daños en las casas habitación en Tlalnepantla se reportan afectaciones en la iglesia principal.

Los habitantes de este municipio, pidieron a los morelenses y mexicanos no dejarlos solos y continuar con el apoyo, ya que inicia el proceso de reconstrucción.