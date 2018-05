En demanda de atención, campesinos toman caseta de Alpuyeca

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

Campesinos adheridos al Congreso Agrario Permanente (CAP) tomaron la caseta de peaje en Alpuyeca en exigencia de atención a sus demandas por parte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, y que los recursos no se manipulen para las campañas electorales.

Los trabajadores de la tierra provenientes de varios municipios de Morelos, se apersonaron, desde las 11:45 horas en la Plaza de cobro 184, que se ubica en el km 118 en la carretera Cuernavaca Chilpancingo, para liberar el paso en sus carriles de norte a sur.

La coordinadora del CAP y dirigente de la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO), Martha Olivia López, consideró una burla el que hayan llegado a la Sedagro y en lugar de ser atendidos, “nos dicen que el secretario Roberto Ruiz Silva, les dio el día, para no recibir a nadie, eso no es posible, el campo no sabe de colores ni tiempos electorales”.

De ahí a que exigieron que liberen los recursos para el sector y estos no sean manipulados para la campaña del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Gayosso Cepeda.

Asimismo, La líder agraria en el estado, acompañada de David Padilla Marín y de Humberto Sandoval Zamora, del Barón Morelos y de las Central Campesina Cardenista (CCC) respectivamente justificaron la protesta es exigir al gobierno que los apoyos para el campo no sean direccionados a las campañas, “sabemos que están fortaleciendo al partido del gobierno, y nosotros exigimos la liberación de los recursos para los compañeros, que necesitan de los equipos para producir, pero lamentablemente los están utilizando con tintes electorales”.

Ante el desdén de las autoridades, decidieron trasladarse en camiones a la caseta de peaje que se ubica en la zona sur del estado y bloquear por 20 minutos y dejar el paso libre por otros 10, en exigencia de los secretarios de Gobierno, Ángel Colín, Roberto Ruiz Silva (Sedagro) Blanca Almazo (Sedeso) y de Movilidad y Transportes, José Ascensión Monter Sanjuán, esto al considerar que es una burla del gobierno no querer atender a los productores de la tierra.