En demanda de agua, vecinos de Temixco cierran calles

Acusan a la constructora Casas Geo, dueña del pozo, de no quieren dar la cara

Redacción Perfil (@LaRevistaPerfil)

En demanda de agua potable, porque hace más de un mes sin tenerla en sus viviendas, vecinos de la Unidad Campo Verde de Temixco protestaron en la presidencia municipal y acusaron a la constructora, dueña del pozo, no quiere solucionar la problemática.

Raymundo Rodríguez, vecino de la colonia Lomas del Carril, de dicha unidad habló a nombre de los manifestantes, que, con una valla humana y cartulinas en mano en demanda del líquido, bloquearon la vialidad a la altura de la presidencia municipal, y dijo que a pesar de que se paga el servicio de agua al ayuntamiento, “llevamos más de un mes sin agua”.

Aclararon que el pozo de agua, pertenece a la constructora Casas Geo, pero, “no quieren dar la cara para dar el servicio, nos prometieron en la venta, que habría agua las 24 horas, pero en las noches no teníamos agua, pero la problemática es que al estar construyendo más casas nos quitan el agua”.

Lamentaron que el sistema de agua de Temixco, al no tener la autoridad sobre ese pozo, no puede meterse, pero si cobra el servicio, y caro, “no tenemos por qué bloquear las calles, si nos hicieran caso”, pero no lo hacen por eso tenemos que salir a manifestarnos, porque un mes sin agua, es insoportable.

Aseguraron que, a pesar de meter escritos a la constructora, simplemente no resuelven, de ahí a la necesidad de pedir la intervención del municipio a efecto de que cuenten con el servicio de agua en sus viviendas.

Por último, mostraron su inconformidad por el pago elevado del predial, “como si fuera residencial, y a pesar de eso, no contamos con seguridad, alumbrado y los servicios de basura, son deficientes”.